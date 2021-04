Un Mitsubishi Pajero prova a superare un fiume in piena: l'acqua se lo porta via

Esistono automobilisti che alla guida del loro fuoristrada si credono invincibili e inarrestabili, come il conducente del Mitsubishi Montero/Pajero protagonista di questa storia. Un suo tentativo di attraversare un fiume in piena è finito nel peggiore dei modi.

Il filmato che trovate in pagina arriva dalla Repubblica Dominicana ed è stato girato lo scorso weekend. Si vede chiaramente una Mitsubishi Montero (che in Europa conosciamo meglio come Pajero) di colore nero arrivare fieramente a un punto critico, davanti a un corso d’acqua in piena, e iniziare ad attraversarlo con spavalderia e coraggio.



Peccato però che a metà strada il fuoristrada si blocchi, si incastri, con il motore che si spegne e la forza dell’acqua che inizia a trascinarlo pericolosamente via lungo il fiume. Il Montero/Pajero in questione sembra appartenere alla terza generazione del modello, costruito fra il 1999 e il 2006. Secondo il manuale utente originale, l’auto può attraversare in sicurezza corsi d’acqua di altezza massima di 600 mm; come si vede chiaramente dalle immagini, quel corso d’acqua era ben più profondo, è stato dunque abbastanza imprudente per il conducente procedere a testa bassa.



Conducente che fra l’altro non ha tentato di uscire dalla vettura e salvarsi il prima possibile, cosa avvenuta solo verso la fine della clip assieme ad altre due persone - e fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante la vettura sia stata trascinata per diversi metri. Certo è andata molto meglio a questo Isuzu Trooper, che ha resistito con l’acqua fino al parabrezza. (Se visualizzate male il video, mandate il player a schermo intero)