Mitsubishi Pajero, pronto il ritorno: ibrida plug-in su base Outlander

Il ritorno del figliol prodigo? Mitsubishi Pajero è pronto a debuttare in versione ibrida Plug-In. Tutto ciò sarebbe il frutto dell'alleanza con il gruppo Renault-Nissan. Tempi previsti? Si parla di 2027. Ecco qualche dettaglio e dato storico.

Il nuovo Pajero vedrà la luce (come già detto) in un'esclusiva versione ibrida plug-in. Una fonte interna all'azienda, citata dalla rivista giapponese Best Car, ha già anticipato la rinascita del Pajero come un "crossover di lusso" (sappiamo anche che Mitsubishi starebbe pensando ad un suv da "apocalisse" che sia in realtà una versione "irrobustita" di questo nuovo Pajero?).

La fonte anonima rivela anche che inizialmente Mitsubishi aveva valutato l'uso della piattaforma del pick-up di medie dimensioni L200, ma tale progetto fu abbandonato a causa delle carenze nella dinamica di guida e nel comfort di marcia. Se Mitsubishi avesse preso spunto da modelli come la Cadillac Escalade basata su Chevrolet Silverado 1500 o il Lincoln Navigator basato su Ford F-150, la sua strategia potrebbe aver preso una direzione diversa, della quale però non sappiamo molto.

In passato, Mitsubishi Pajero voleva dire tante cose, si andava infatti dal Pajero "standard" come SUV full-size off-road, al il Pajero Sport di dimensioni medie con base da pick-up, poi c'era il il Pajero iO un piccolo SUV stilizzato da Pininfarina, il Pajero Junior, un mini SUV basato sulla Minica kei e il Pajero Mini una versione ancora più compatta del Pajero Junior. Attualmente, l'unico modello Pajero ancora in produzione è il Pajero Sport. Non sappiamo ancora se, con la rinascita ufficiale della gamma, anche queste versioni verranno ripristinate (e con che nome).

Tornando al rapporto di Best Car sul futuro Mitsubishi Pajero del 2027, la fonte afferma che il veicolo offrirà lusso e capacità fuoristrada superiori, proponendosi quasi come un concorrente della Range Rover. Tuttavia, è difficile credere che gli acquirenti del segmento Range Rover considererebbero seriamente un SUV Mitsubishi data la differenza di prestigio (almeno, secondo le nostre ipotesi). Al Japan Mobility Show del 2023 Mitsubishi aveva presentato al mondo il teaser di un minivan elettrico.

Mitsubushi attualmente, pare vivere una situazione difficile, con il suo Outlander (per il mercato statunitense) che somiglia brutalmente alla Nissan Rogue, anceh se con cenni estitici leggermente diversi. In Europa, la situazione è ancor più critica: la ASX, basata sulla piattaforma della Renault Captur, e la Colt, basata sulla piattaforma della Renault Clio, sono attualmente dei modelli definiti "badge", ovvero indicativi del marchio, ma con nessuna caratteristica peculiare.