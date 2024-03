La Mitsubishi Lancer sarebbe pronta al ritorno, ma aspettate a festeggiare...

Sappiamo che il marchio "Lancer Sportback" è stato presentata il 12 marzo 2024, quasi un decennio dopo l'ultima volta che Mitsubishi ha commercializzato un'auto con quel nome negli Stati Uniti. Depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi, questo nome suggerisce che Mitsubishi potrebbe considerare di riportare in vita la sua vecchia gloria.

Lo scorso anno, il marchio giapponese ha registrato una vendita totale di soli 87.340 veicoli, una cifra significativamente inferiore al suo picco di vendite nel 2002, quando i numeri erano ben diversi (precisamente 345.915 auto) negli Stati Uniti. Ultimamente però pare che Mitsubishi abbia messo in atto delle strategie volte a dare nuova linfa vitale al proprio marchio, non solo con la registrazione del marchio "Lancer Sportback", ma anche con il successo dell'Eclipse Cross.

C'è da dire però che le case automobilistiche tendono a rinnovare i nomi dei propri modelli (anche fuori produzione) per preservare la proprietà intellettuale e prevenire che i "rivali" utilizzino nomi simili. Negli Stati Uniti, ad esempio, la legge sulla proprietà intellettuale richiede il rinnovo dei marchi ogni 10 anni. Tuttavia, questa volta, anziché semplicemente rinnovare il marchio esistente, Mitsubishi ha presentato una nuova domanda.

In sostanza, filtra un po' di confusione: non sappiamo bene se sia davvero pronto un restyling della storica Lancer, oppure se si tratti di pura autotutele del marchio giapponese. Ciò che è certo è che che un'intera generazione di appassionati d'automobili farebbe molta gola vedere un ritorno su strada della celebre ammiraglia di Mitsubishi.

Torniamo un attimo in Europa, e parliamo del prossimo Mitsubishi Pajero, che sta facendo un ritorno con una versione ibrida plug-in di lusso, basata sulla piattaforma frutto dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Questo SUV, più grande dell'Outlander, potrebbe essere dotato di un motore quattro cilindri da 2,4 litri e un sistema di trazione integrale. Si prevede che arriverà sul mercato entro tre anni, con un possibile prezzo di partenza di circa 50.000 euro.

Ma non solo SUV, anche mini van. Sebbene in Europa questa categoria di prodotti non vadano per la maggiore, in Giappone ne vanno pazzi. Al Japan Mobility Show 2023, Mitsubishi ha presentato un concept di mini van descritto come "elettrificato" o "elettrico" (dunque ibrido o full elettrico), ma i dettagli sulla sua propulsione saranno svelati solo al momento della presentazione che avverrà in futuro. Secondo alcune voci, questo veicolo sarà in grado di affrontare terreni diversi e offrirà un abitacolo molto spazioso.

