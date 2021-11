Questa Mitsubishi Lancer Evo Tommi Makinen Edition è una perla rarissima

Una straordinaria Mitsubishi Lancer Evolution Vi in Tommi Makinen Edition è appena finita all'asta sul suolo del Regno Unito, e a quanto pare potrebbe toccare cifre mai raggiunte per l'iconica e intramontabile sportiva giapponese.

La VI è forse la generazione che più è rimasta nell'immaginario collettivo tra tutte le Lancer Evolution, ma la Tommi Makinen Edition in edizione limitata è forse la più ricercata in assoluto. La macchina è stata lanciata sul mercato per celebrare i quattro Campionati del mondo rally portati casa dallo stesso Makinen, e soltanto un paio di migliaia di esemplari hanno visto la luce. Tra questi, a malapena 250 veicoli sono stati importati nel Regno Unito.



La macchina raffigurata nell'immagine in testa fa parte delle 50 unità che hanno attraversato la manica con la verniciatura in Canal Blue, e poggia ancora sui cerchi in lega Enkei originali di colore bianco. Il tachimetro fa segnare all'incirca 40.000 chilometri complessivi, e per il listino di Silverstone Auctions l'offerta finale dovrebbe oscillare tra i 70.000 e gli 87.000 euro (forse verranno superate le offerte per l'asta Mitsubishi Heritage).



La vettura è un vero gioiellino, che il primo acquirente si è portato a casa il 9 febbraio 2001 da una concessionaria Ralliart Mill Lane Mitsubishi. Nel tempo il proprietario ha sostituito lo scarico con un terminale Magnex, ha potenziato la ECU e applicato qualche ritocco estetico all'abitacolo.



In seguito all'unico passaggio di mano, la macchina ha ricevuto altre modifiche: una pompa del carburante Walbro 255, un de-cat da 3 pollici, una valvola di ricircolo Evo 9, un filtro dell'aria HKS, pastiglie frenanti Girodisc, una rimappatura della ECU, un cofano in fibra di carbonio e chi più ne ha più ne metta. Alla fine dei conti pare che il bolide mandi sull'asfalto più di 350 cavalli.



Purtroppo sembra che il brand automotive giapponese non abbia in cantiere una Lancer Evo di nuova generazione per la delusione di azionisti e appassionati. La speranza però è l'ultima a morire.