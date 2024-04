La Mitsubishi Eclipse Ralliart pronta al ritorno? C'è chi se la immagina così

Dopo le voci su un possibile ritorno della Mitsubishi Lancer, Jim, un artista virtuale conosciuto sui social media come jlord8, ha proposto una versione rivisitata della Nissan Z trasformata di fatto in una nuova Mitsubishi Eclipse.

Ma andiamo con ordine: nel primo trimestre dell'anno, Nissan ha sorpassato Toyota nelle vendite di una particolare categoria di veicoli sul mercato statunitense, ovvero le vetture sportive a due porte con trazione posteriore. La celebre Z di Nissan ha superato la GR Supra in termini di vendite, segnando un incremento del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 671 unità consegnate. Tuttavia, nonostante questo successo relativo, le cifre rimangono modeste se confrontate con le 13.707 unità della Ford Mustang S650 di settima generazione vendute nello stesso periodo.

La Nissan Z, conosciuta come Fairlady Z in Giappone, ha suscitato un certo interesse sul mercato, ma ci sono alcune ragioni per cui le vendite potrebbero non essere esplosive. La settima generazione della Z sarà fondamentalmente un'evoluzione della piattaforma della 370Z, con architettura e trasmissione manuale simili, sebbene il motore sia leggermente più potente. Inoltre, la concorrenza è agguerrita, con vetture come la Ford Mustang GT del 2024 che rappresentano una forte alternativa.

Tuttavia, l'idea di realizzare una nuova Mitsubishi Eclipse sulla base della futura Nissan Z (in virtù dell'alleanza dei due brand) è senz'altro una speculazione che farebbe venire l'acqua in bocca a molti appassionati e nostalgici di quei bei tempi. Ribattezzata "Eclipse Ralliart", ce la immaginiamo con una trazione posteriore e un motore proveniente dal centro sviluppo Nissan di derivazione NISMO, esattamente come la GTR, la cui versione 2025 è stata da poco presentata.

