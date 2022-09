Mitsubishi ASX 2023 in arrivo: il crossover verrà presentato oggi

Dopo avere confermato la nuova generazione di Mitsubishi COLT lo scorso aprile, la filiale tedesca dello storico marchio giapponese ha confermato la presentazione del nuovo crossover Mitsubishi ASX 2023. Essa avverrà proprio oggi, 20 settembre 2022, ma non dovrebbe mostrare grandi sorprese.

Stando a quanto segnalato anche dai colleghi di Motor1, infatti, il crossover in questione non sarà altro che una Renault Captur rinnovata con un altro nome. Rispetto a essa troviamo paraurti ridisegnati e una nuova griglia nel Mitsubishi ASX 2023, mentre sul fronte propulsione non ci sarà un motore diesel.

Le configurazioni disponibili saranno le seguenti: motore turbo a tre cilindri da 1,0 litri con 91 CV, trazione anteriore e cambio a sei marce; V4 da 1,3 litri da 140 cavalli con cambio manuale; e V4 da 1,3 litri da 158 cavalli con cambio automatico a sette marce. Coloro che invece prediligono una soluzione non esclusivamente a combustione possono optare per le soluzioni ibride con motore aspirato da 1,6 litri ed elettrico plug-in per un totale di 145 CV o 160 CV (con due motori elettrici anziché uno singolo).

Questi sono ovviamente solo i dettagli preliminari di questo crossover che, rammentiamo, verrà presentato nella giornata odierna.

Parlando sempre di crossover, eccovi la classifica dei 10 SUV Crossover più venduti al mondo.