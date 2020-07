Mitsubishi abbandonerà il mercato europeo? Arriva il nuovo piano industriale

L'abbiamo vista vincere rally con la Lancer, superare le pendenze più ardue con la Pajero e garantire una capacità di carico fuori dal comune con la L200. Mitsubishi è un marchio ormai storico per l'Italia e l'Europa ma la sua presenza in questi mercati è a rischio.

Con il nuovo piano industriale il marchio giapponese prevede di concentrare gran parte delle proprie risorse nel sud-est asiatico, dove attualmente ha una quota di mercato del 6.4% a dispetto dell'1% in Europa e del 0,9% in Nord America. Le minori risorse destinate al vecchio continente si tradurranno con un blocco dell'introduzione di nuovi prodotti in Europa. Possiamo dunque scordarci le nuove generazioni di L200, Outlander e Mirage. Ciò potrebbe preannunciare un graduale ritiro del marchio dal mercato europeo. L'azienda prevede rivoluzioni anche nel suo mercato interno con lo spostamento della produzione della Pajero da Sakahogi a Okazaki, la chiusura di alcuni concessionari e la promozione del car sharing e dei servizi in abbonamento.

Takao Kato, CEO della Mitsubishi Motors Corporation, ha dichiarato “Sposteremo la nostra strategia da un'espansione a tutto tondo a qualcosa di più focalizzato”. Non sappiamo se questo cambiamento influirà anche sull'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, Kato a riguardo ha detto che l'azienda giapponese continuerà a sviluppare “modelli all'avanguardia che sfruttano le tecnologie dei partner del gruppo”.

Mitsubishi è attualmente presente sul mercato italiano con sei modelli, tra i quali spiccano la Space Star, disponibile anche a GPL, e l'Outlander, disponibile anche in versione ibrida.