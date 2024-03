Un fucile da cecchino calibro .50 contro un Tesla Cybertruck: chi vincerà?

Se bazzicate spesso su Youtube potreste esservi imbattuti sul canale di JerryRigEverything, noto per essere un "distruttore di oggetti tech come smartphone tablet ecc. Stavolta però ha voluto superarsi con un calibro .50 a raffica contro un Tesla Cybertruck. Come sarà andata a finire?

"Nella nostra esperimento odierno, cerchiamo di determinare se il Cybertruck sia veramente a prova di proiettile. Elon Musk afferma che il nuovo Cybertruck, costruito in acciaio inossidabile, sia immune ai proiettili! Ma quali proiettili esattamente? Oggi metteremo alla prova il Cybertruck con una varietà di calibri, dal .22 al .50." ha dichiarato JerryRigEverything.

Dopo il temuto test del carrello della spesa, stavolta il Cybertruck è stato messo sotto torchio alla massima potenza. Guardando il breve filmato, si può osservare il Cybertruck che respinge numerosi proiettili di pistole tradizionali senza subire danni significativi, lasciando l'impressione di un veicolo praticamente indenne (eccetto per le evidenti ammaccature sull'acciaio inossidabile esterno).

Come previsto però, i proiettili più grandi hanno lentamente penetrato la corazza esterna, dimostrando che, malgrado le rassicurazioni di Elon Musk, c'è un limite a tutto, e quel limite è un calibro .50. La resistenza dell'acciaio inossidabile non è sufficiente per fermare tutti questi proiettili di uso militare se sparati in raffica continua (che ne pensate di questo Cybertruck in colorazione rosso Ferrari?).

La carrozzeria esterna del pick up elettrico è realizzata in "acciaio inossidabile ultra duro laminato a freddo 30x" come riporta la stessa Tesla. Secondo la Society of Automotive Engineers (SAE), i pannelli delle porte in acciaio tradizionali hanno uno spessore compreso tra 0,7 e 1 millimetro, mentre l'acciaio inossidabile utilizzato nel Cybertruck ha uno spessore di 3 mm, che, nonostante la sua robustezza, non è sufficiente a offrire una protezione così totale come potremmo vedere in un film di 007 a bordo della sua Aston Martin.