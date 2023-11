La 'mitologica' Koenigsegg CCGT scende finalmente in pista dopo 16 anni

Koenigsegg sembra essere pronta a far rivivere la sua auto da corsa CCGT che nel 2007 era stata sviluppata per competere nella classe GT1, ma aveva visto le sue speranze deluse a causa di cambiamenti nelle regole. Un nuovo video rilasciato dalla casa automobilistica mostra la CCGT in una sessione in pista, e apparentemente pronta al debutto.

Questi cambiamenti improvvisi furono ufficializzati poco dopo i test ufficiali condotti con la FIA, e avevano portato all'abbandono del progetto. Ora, nel 2023, Koenigsegg sembra pronta a far gareggiare la CCGT nelle competizioni storiche GT. Il video, intitolato "The Chase - Father & Sons", mostra la CCGT in azione in pista insieme alla Jesko Attack e alla CC850, ultima edizione limitata della casa automobilistica. La CCGT, essendo ora idonea per le gare GT storiche, sembra pronta a sfidare i suoi vecchi rivali (le sole finiture di queste 3 Koenigsegg costano più di una Ferrari).

La CCGT è alimentata dallo stesso motore della CCX stradale, un V8 da 5,0 litri con compressori spostati. Se la CCGT dovesse essere ufficialmente iscritta alle competizioni storiche GT, rappresenterebbe un ritorno emozionante per questa vettura da corsa unica, che era stata costruita in conformità alle regole originali della classe GT1. Resta da vedere come si comporterà nelle competizioni e dove avrà luogo il suo debutto ufficiale.