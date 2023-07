La fine di un mito: la Nissan Skyline potrebbe diventare un SUV elettrico

Le notizie che ci giungono dal Giappone non suoneranno come note liete per i puristi del termico e per gli amanti delle sportivissime. Secondo un report la Nissan starebbe pensando di "trasformare" la sua mitica Skyline in un SUV elettrico.

Di fatto prenderebbe il badge “Skyline” e lo apporrebbe su una vettura completamente diversa rispetto alla splendida nipponica che abbiamo imparato ad apprezzare in particolare negli ultimi 20 anni, con l'uscita di Fast & Furious. Basti pensare ad esempio alla R34 blu di Paul Walker venduta all'asta ad un prezzo esorbitante, giusto per citare il primo esempio che ci viene in mente.

Tra l'altro solo di recente la Skyline R-34 è diventata legale negli Stati Uniti di conseguenza questi vecchi e strepitosi modelli, se la notizia d'apertura venisse confermata, andranno a ruba nei prossimi mesi.

L'idea di Nissan, secondo quanto riferisce The Drive, sarebbe quella di far rivivere il nome Skyline su una vettura diversa rispetto al passato, e per questo l'azienda nipponica avrebbe congelato il progetto di una nuova berlina veloce.

Alla base vi sarebbe la Nissan Ariya e la nuova Skyline sarà prodotto sulla piattaforma CMF-EV: il debutto dovrebbe avvenire nel 2025, e sotto il cofano dovrebbe esservi un motore elettrico da 450 cavalli.

Ovviamente non è la prima volta che un rebranding così estremo si verifica, e basta pensare ad esempio alla Ford con la Mustang Mach-E, SUV coupé elettrico che nulla ha a che vedere con l'originale Mustang. E sempre in casa Ford c'è l'idea di far rivivere la Capri su un crossover, mentre Toyota starebbe pensando di applicare il nome Crown su diversi veicoli fra cui una station, una berlina e un SUV.

Ovviamente, come spiegato sopra, per i puristi e gli amanti dei motori sportivi e potenti, vedere il nome Skyline accostato ad un SUV elettrico farà piangere il cuore, ma del resto il mondo delle automobili sta cambiando velocemente e forse sarà il caso di iniziare ad abituarci quanto prima a questa rivoluzione decisamente drastica.