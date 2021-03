La mitica Opel Manta diventa elettrica: ecco la Opel Manta GSe ElektroMOD

Quanti fra voi ricordano la Opel Manta del 1970? Beh il marchio tedesco è intenzionato a “sbloccarvi un ricordo” con il ritorno in grande stile della vettura - e per grande stile intendiamo Full Electric.

Dopo l’arrivo dell’ottimo Opel Mokka-e, crossover a zero emissioni dall’aspetto giovanile e dinamico, ecco a voi la Opel Manta GSe ElektroMOD, un nome che richiama due grandi modelli del passato Opel. Da una parte infatti abbiamo la Opel Manta del 1970 come ricordato sopra, dall’altra la Opel Elektro GT, che 50 anni fa stabilì diversi record mondiali per i veicoli elettrici.

Il veicolo vanta inoltre l’ormai iconico Opel Vizor, che integra in modo organico in un unico modulo griglia, sistema di illuminazione e Blitz, l’emblema del marchio. Un marchio di fabbrica già presente su Opel Crossland e Mokka, che sarà distintivo per i modelli del futuro. Per il brand è un modo di sponsorizzare il suo percorso elettrico senza prendersi troppo sul serio.

Ricordiamo inoltre che entro il 2024 ogni Opel avrà una versione elettrica, mentre già oggi è possibile scegliere fra veicoli ibridi plug-in come la Opel Grandland X o veicoli a zero emissioni e totalmente elettrici come la famosa Corsa-e (con il nostro amico Matteo Valenza che le ha fatto persino uno stress test autonomia), la Zafira-e Life e van commerciali come l’Opel Combo-e cargo e il Vivaro-e.