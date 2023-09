La mitica Mercedes Classe 190E di Niki Lauda venduta all'asta: che prezzo!

La Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 di Niki Lauda è attualmente all'asta. Quest'auto unica del suo genere, con soli due esemplari conservati nelle loro parti originali. La Race of champions contribuì non solo a lanciare la stella di quello che molti considerano il più grande pilota di tutti i tempi, ma anche a rendere questa vettura molto desiderata.

La Mercedes 190 E 2.3-16, oltre a vantare miglioramenti tecnici nei sistemi di frenata e sospensione rispetto alle versioni "normali", presentava una caratteristica distintiva nel suo motore rispetto alle altre varianti. Il tradizionale motore 4 cilindri da 2 litri è stato affidato al rinomato preparatore britannico Cosworth, che lo ha sottoposto a una serie di modifiche, come l'aumento della cilindrata, con l'installazione di un doppio albero a camme e quattro valvole per cilindro.

La potenza massima del motore era di 185 cavalli, per i canoni di allora era incredibile. La velocità massima raggiunta dalla 190 E 2.3-16 fu di 230 km/h, e poteva accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi. Questi dati di prestazione hanno reso la vettura molto attraente per gli appassionati di automobili sportive.

La straordinaria rarità di questa vettura deriva dal fatto che tutte e 21 le vetture prodotte, ad eccezione di quelle guidate da Niki Lauda e Ayrton Senna, sono state riportate alle specifiche originali e vendute come auto usate a concessionari o a VIP del marchio Mercedes-Benz. Questo ha reso la 190 E 2.3-16 guidata da Niki Lauda (a proposito, ecco la top 10 delle più belle auto da Formula 1) al secondo posto in questa gara un'auto estremamente rara e preziosa.

Con un tale pedigree e la connessione diretta a una leggenda come Niki Lauda, non sorprende che il nuovo fortunato proprietario non abbia esitato a fare un'offerta fino a superare i 300.000 euro per aggiudicarsi questa preziosa e storica vettura dell'automobilismo sportivo.

