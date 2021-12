La mitica Lancia Fulvia rimasta nello stesso parcheggio per 47 anni sarà restaurata

Come può un'auto parcheggiata in un comune veneto suscitare l'interesse della stampa di mezzo globo? È successo a Conegliano, Treviso, dove una Lancia Fulvia è stata ferma nello stesso parcheggio per ben 47 anni.

Di proprietà dei coniugi Angelo Fregolent e Bertilla Modolo, la Fulvia davanti all'edicola di Via Ferdinando Zamboni è diventata un simbolo della città e la sua storia è stata raccontata perfino da testate come Al Jazeera e The Independent. Lo scorso ottobre è stata rimossa per la prima volta per finire al Salone delle auto e moto d’epoca di Padova e successivamente è stata esposta all'Istituto Statale Superiore G.B Cerletti di Conegliano.

Nei giorni scorsi la testata Il Gazzettino si è mossa per trovare finanziatori interessati al restauro, un appello per rendere splendente la storica Fulvia, facendola diventare a tutti gli effetti un monumento itinerante della città. L'appello ha trovato subito l'appoggio di un imprenditore locale che, in collaborazione con una carrozzeria di Conegliano, si occuperà del restauro.

La Lancia Fulvia fu lanciata sul mercato nel 1963, sostituendo la vetusta Appia. Ai tempi era considerata una berlina tecnologicamente avanzatissima, dotata di trazione e motore anteriore, distribuzione bialbero, quattro freni a disco e telaietto ausiliario su cui sono collegate le sospensioni anteriori, completamente indipendenti. Il nome Fulvia è collegato alla storia dai rally grazie alla Coupé HF omologata al Gruppo 4. Degne di nota anche le concept car su base Fulvia, come la Fulvia HF Competizione disegnata da Tom Tjaarda.