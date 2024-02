E se la mitica Ford Escort tornasse sotto forma di hatchback elettrica a marchio Mustang?

Ford ha avviato una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la sua line-up europea: abbiamo detto addio alla mitica Fiesta e alla versatile Focus, anche le berline del marchio sono uscite di produzione, qualcuno però ha provato a immaginare il ritorno della leggendaria Escort sotto forma di Mustang elettrica.

L’artista digitale Theottle ha ricreato in CGI una speciale Ford E-Scort, uno strano “ibrido” che sembra mescolare il carattere aggressivo della Peugeot 308 al frontale già iconico della Ford Mustang Mach-E elettrica. Con l’uscita della prima Mustang elettrica, che noi fra l’altro conosciamo bene (abbiamo viaggiato con la Ford Mustang Mach-E GT per 4.500 km, poi abbiamo riprovato la Ford Mustang Mach-E GT MY23 un anno dopo), l’ovale blu ha ovviamente strizzato l’occhio al segmento SUV e Crossover, il più desiderato del momento in tutto il mondo. Esiste tuttavia uno “zoccolo duro” di utenti che proprio non vogliono guidare auto muscolose e a ruote alte, motivo per cui ritrovare la sportività elettrica della Ford Mustang Mach-E in una hatchback pura potrebbe essere un’ottima idea.

Idealmente, una E-Scort elettrica potrebbe continuare la tradizione della Focus, inoltre con un prezzo attorno ai 25.000 euro potrebbe impensierire l’annunciata Tesla compatta, così come le nuove Citroen e-C3 e Renault 5. Vi piacerebbe l’idea?