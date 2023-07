La mitica Fiat Ritmo di Vasco Rossi torna in strada: ecco la sua storia incredibile

La mitica Fiat Ritmo di Vasco Rossi torna in vita grazie ad un grande appassionato del Blasco quanto della piccola berlina italiana. La vettura, come ricorda Il Resto Del Carlino, non è affatto casuale: venne infatti immatricolata nel lontano 3 ottobre del 1979 dal Komandante.

L'anno dopo la Fiat Ritmo, di recente all'asta da Sotheby's con un modello del '78, entrò definitivamente nell'olimpo della musica e nel mito delle automobili grazie a “Colpa di Alfredo”, brano iconico di Vasco Rossi realizzato nel 1980.

In quella canzone il Blasco narra: "ho comprato anche la macchina apposta", riferendosi ad una passione per una ragazza che abita "fuori Modena, Modena Park", e l'auto cantata è proprio la mitica Fiat Ritmo.

Una vettura il cui destino era rimasto ignoto fino a pochi anni fa, quando un signore di Montefiorino contattò un'officina dicendo che vi era una vecchia Fiat da rottamare abbandonata in un prato.

“Quando andai a recuperare l’auto – le parole di Massimo Turrini, il titolare dell'officina in questione - il proprietario mi spiegò che aveva sentito dire che il primo acquirente della Ritmo era stato un cantante di Zocca. Lì mi si accese una lampadina: io sono cresciuto fra Bollicine e Liberi liberi, non so se mi spiego…".

A quel punto il meccanico ha deciso di rimettere in strada l'auto di Vasco: "Ho deciso di non demolire la macchina, mi sembrava un sacrilegio. Me la sono tenuta e ho iniziato a restaurarla, utilizzando rigorosamente pezzi d’epoca. Ho recuperato anche una autoradio del 1979 e sebbene sappia che nessuno mi crederà, ecco, insomma, quando l’ho accesa, l’autoradio, era sintonizzata su ‘Stupendo’, un altro brano del Blasco…", aneddoto decisamente curioso.

"Intanto la notizia era uscita sul web e sui giornali – ha proseguito il titolare della officina - Ci sono stati anche collezionisti che mi hanno offerto soldi per la macchina di Colpa d’Alfredo! Ma niente, io avevo un altro obiettivo. Anzi, due…".

Massimo Turrini si è quindi attivato per ottenere dal PRA, Pubblico Registro Automobilistico, il permesso di circolazione e restituire l'asfalto alla Ritmo targata MO 461369, e alla fine ce l'ha fatta. "Il mio sogno – conclude Massimo Turrini - è far vedere la Fiat Ritmo al primo proprietario. A Vasco. Poi me la tengo io, perché non sarà mai un’automobile qualsiasi. Appunto per Colpa d’Alfredo…".

Spesso e volentieri vi abbiamo riportato le collezioni d'auto dei personaggi famosi, come ad esempio lo splendido garage di Michelle Rodriguez, Letty di Fast and Furious, ma la storia di questa Fiat Ritmo resta senza dubbio unica, quasi da leggenda, o forse sarebbe meglio dire da vita spericolata...