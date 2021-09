Tutto sulla mitica Ferrari SP12 EC, la one-off costruita per Eric Clapton

Nonostante i piccoli volumi, dovuti all’esclusività del marchio, Ferrari ha estimatori in tutto il pianeta, irriducibili che per una nuova sportiva di Maranello farebbero carte false. O meglio: sarebbero sempre pronti a firmare assegni milionari pur di avere una Ferrari unica. Pensiamo al chitarrista Eric Clapton ad esempio.

L’artista britannico è da sempre un amante delle auto di Maranello, nel corso della sua carriera ne ha possedute diverse, negli anni 2000 però ha ceduto al desiderio di avere una Ferrari che fosse unica, costruita soltanto per lui, una cosiddetta one-off. Non è raro che i tecnici e i designer del cavallino rampante realizzino vetture uniche per sceicchi, calciatori, collezionisti facoltosi e artisti in genere. In questo nostro articolo trovate le Ferrari one-off più curiose uscite da Maranello, tornando a Clapton invece parliamo di una speciale 458 Italia modificata ad hoc, che ha preso il nome di Ferrari SP12 EC, con tanto di targa personalizzata.

Molto somigliante alla 512 BB, la vettura è stata fabbricata con un eccezionale motore V8, purtroppo l’unico che si adattava per bene al telaio, nonostante il cantante avesse espresso il desiderio di avere un V12. Disegnata dal Centro Stile Ferrari e da Pininfarina, la vettura si fa notare anche per via della guida a destra, essendo destinata al Regno Unito.

Impossibile poi non parlare dell’ampia griglia cromata anteriore, della presa cromata sul cofano, dei fari circolari montati al posteriore, della fascia nera opaca nella parte bassa della vettura. Il colore scelto per l’esterno è stato un rosso metallizzato, all’interno invece si è optato per la pelle chiara rifinita a mano, in piena tradizione Ferrari. Un autentico gioiellino dai tratti ormai vintage, il cui costo all’epoca della realizzazione (il 2012) ha sfiorato il milione di euro. Se adorate le one-off, ammirate un’opera d’arte su quattro ruote come la Ferrari SP38. Foto cover di F40org - Opera propria,CC BY-SA 4.0