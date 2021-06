La mitica Ferrari F40 può anche darsi al drifting: sullo sterrato si sente a casa

Il canale YouTube TheTFJJ è un'ottima fonte per gli appassionati di supercar e di motelli rari ed iconici. Poco tempo fa condivise un video inerente una Ferrari F40 avvolta di grigio, ma stavolta torna sulla indimenticabile supercar per mostrarcela mentre si dà alla pazza gioia sullo sterrato.

L'esemplare non è stato lasciato in condizioni di fabbrica, ma gode di alcune specifiche modifiche come il nuovo diffusore posteriore e l'ampio alettone montato sul termine della coda. Qualcuno potrebbe credere si tratti di una replica, ma vi assicuriamo che davanti ai vostri occhi c'è proprio una Ferrari F40 originale che eccelle nelle scodate.

In genere siamo abituati al possesso di collezionisti estremamente cauti e parsimoniosi, i quali chiudono in un garage climatizzato la propria vettura storica evitando di rovinarla. Evidentemente l'uomo a bordo del bolide italiano non la pensa affatto così, ed è una cosa oramai palese.

L'esemplare con targa "F400 MPH" è già una estroversa star dell'internet, e siamo disposti a scommettere che tra le F40 sia quella con più chilometri percorsi in assoluto. A ogni modo è in ottima forma, e da parte nostra non possiamo che augurare al suo proprietario il massimo divertimento possibile.

Per i collezionisti più conservatori c'è di certo una notizia peggiore, poiché mentre l'auto in alto è ancora viva e vegeta un esemplare giapponese è appena andato a fuoco. Le fiamme l'hanno divorato da cima a fondo, e il danno è incalcolabile.