La mitica DeLorean sta tornando: c'è il primo teaser, lancio nel 2022!

Credeteci o no, finalmente la DeLorean DMC-12 elettrica confermata nel 2021 sta per arrivare sul mercato! A poco più di un anno dall’annuncio sul blog della DeLorean Motor Company, la stessa casa ha rilasciato sui social il primo video teaser della nuova edizione della vettura resa famosa da Ritorno al Futuro.

Su Instagram è infatti apparso un breve video che illustra proprio la DMC-12 in penombra con le porte apribili verticalmente, le quali generano un riflesso sul parabrezza mostrandoci leggermente le linee che caratterizzano l’automobile. Non viene mostrato altro nel filmato, ma dalla didascalia viene chiarito subito dallo slogan Delorean EVolved che si tratterà di una versione elettrica rivisitata della iconica DMC-12.

Recandosi poi sul sito ufficiale Delorean.com, non troviamo altri dettagli aggiuntivi: c’è sempre lo stesso teaser a una risoluzione inferiore e la possibilità di iscriversi a una newsletter con nome ed e-mail, ma null’altro. Tutto ciò che possiamo fare ora è quindi attendere pazientemente maggiori informazioni sulla DMC-12 EV, la quale con ogni probabilità diventerà più moderna anche negli interni, magari dotandosi di un sistema smart e, perché no, un sistema di guida autonoma degno della trilogia di Robert Zemeckis. Insomma, terremo gli occhi aperti per ogni altro annuncio!

Tra l’altro, a fine ottobre 2021 abbiamo visto una gara tra la DeLorean e un Warthog di HALO.