La mitica Alfa Romeo GT Junior ridisegnata in un nuovo render

Come purtroppo sappiamo, Alfa Romeo non sta certo vivendo il suo miglior periodo della sua storia. La sua line up, per quanto muscolosa e con modelli dal DNA sportivo, non può certo competere con i tempi d'oro, quando magari si poteva guidare vetture come la GT Junior.

Torniamo a parlare di una vettura classica di questo calibro perché qualcuno l'ha immaginata portata ai giorni nostri, pur mantenendo linee fedeli alla tradizione. Sappiamo che Alfa Romeo ha deciso di puntare tutto su Giulia e Stelvio, uscite da pochissimo fra l'altro nella loro potente variante Quadrifoglio 2020 e senza dimenticare le Nuove Giulia GTA, persino la Giulietta però non è stata in grado di sopravvivere al nuovo restyling aziendale, gli appassionati più incalliti dunque sognano con forza nuovi modelli in grado di omaggiare il passato del marchio.

Una GT Junior ridisegnata potrebbe far la felicità di molti là fuori, anche senza scomodare l'elettricità - ad esempio qualche mese fa è rimbalzata sul web un'Alfa Romeo GT elettrica con ben 510 CV di potenza. Diciamo che potremmo "accontentarci" di vederla anche con i motori attuali di Giulia e Stelvio, prima che i francesi di FCA portino i loro motori nella line up italiana ovviamente. Comprerete oggi una GT Junior ridisegnata ad hoc?