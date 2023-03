Il MIT finanzia 36 stazioni a idrogeno con 103 milioni di euro: 79 milioni vanno al nord

In ambito automotive si parla sempre più spesso di motori elettrici a batteria, anche per via dell'ipotetico switch proposto dall'Europa a partire dal 2035 - legato soltanto alle nuove auto. I propulsori elettrici però possono essere anche a idrogeno e il MIT ha appena approvato 36 progetti per stazioni di rifornimento in Italia.

Di idrogeno parla spesso anche Giorgia Meloni, lo ha fatto anche in Parlamento il 15 marzo scorso; alle parole della Presidente però ora si aggiungono anche i fatti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un investimento di circa 103,5 milioni di euro, finanziati grazie al PNRR, permetterà la realizzazione nuove stazioni di rifornimento a idrogeno, solo una prima parte dei 230 milioni di euro complessivi previsti nel Piano di sviluppo della rete di rifornimento a idrogeno.

La notizia è stata accolta con estrema felicità da H2IT – Associazione Italiana Idrogeno che rappresenta grandi, medie e piccole imprese, centri di ricerca e università che lavorano nel settore dell’idrogeno. Entro il 2026 dunque in Italia ci saranno in totale 38 stazioni di rifornimento a idrogeno, anche se la maggior parte sarà concentrata al nord. I 36 nuovi progetti si aggiungono così alle altre 2 stazioni già esistenti, la prima a Bolzano, la seconda a Venezia-Mestre (noi eravamo presenti all'inaugurazione: apre a Venezia-Mestre la prima stazione a idrogeno di ENI).

Il 77% dell'investimento (circa 79 milioni) andrà a regioni del Nord come Veneto, Trentino- Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Il Veneto da solo avrà circa 27 milioni di euro, 21 milioni finiranno in Trentino-Alto Adige, mentre Piemonte e Lombardia finiranno circa 16 milioni. Per quanto riguarda il centro sud, 8 milioni di euro andranno in Puglia, 3 milioni nel Lazio, 2 milioni in Calabria.