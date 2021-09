Misurata l'autonomia delle Lucid Air: 837 km per singola carica!

Lucid Motors da qualche anno a questa parte si è posta l'obbiettivo di commercializzare una berlina elettrica di lusso che avrebbe dovuto offrire specifiche tecniche da primato, e a quanto pare il brand ci è riuscito poiché l'autonomia della Lucid Air è assolutamente fuori dal comune.

La vettura arriverà sul mercato differenziandosi in varianti multiple che possono far oscillare notevolmente sia la potenza che l'autonomia per singola carica, e la Environmental Protection Agency (EPA) ha avuto modo di analizzare quest'ultima caratteristica fornendo il seguente risultato: la versione più costosa, la Air Dream Edition, garantisce un range di 837 chilometri tra una ricarica e l'altra.

Per il test è stato utilizzato un esemplare con cerchi da 19 pollici con focus sull'efficienza denominato Air Dream Range, mentre optare per il set da 21 pollici porta a 774 chilometri per singola carica. La Air Dream Performance consente invece di passare dai 933 cavalli della Range a ben 1.126 cavalli, ma in questo caso l'autonomia si attesta sui 758 chilometri con cerchi da 19 e sui 726 chilometri con cerchi da 21.

Il modello più efficace in assoluto è rappresentato dalla Air Grand Touring, che tocca gli 830 chilometri di range nonostante monti un pacco batteria leggermente più piccolo. Ciò è dovuto al fatto che i suoi motori risultano un po' più trattenuti per via dei "soli" 800 cavalli.

E' molto interessante far notare che, escludendo la Air Dream Performance, tutte queste EV restituiscono un'efficienza maggiore rispetto a qualunque Tesla Model S presente al momento sul mercato. Il paragone con la Porsche Taycan del resto non si pone nemmeno.

L'unica nota dolente dei prodotti di Lucid Motors è il prezzo. Lo scalino d'ingresso per i clienti europei è stato posto a 77.400 euro per il modello base denominato Lucid Air Pure, ma per portarsi a casa le Air Dream Edition potrebbe esser necessario firmare un assegno di almeno 170.000 euro (doveva arrivare a fine 2021, ma non ci sono conferme).

Nel caso in cui foste interessati alla lussuosa EV statunitense potreste cominciare a dare un'occhiata al suo abitacolo: la Lucid Air ha interni avveniristici e ricchi di tecnologia.