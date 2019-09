Si può misurare l'impatto dei tweet di Elon Musk sulle azioni Tesla? Si, con un nuovo tool

Elon Musk, il patron di Tesla da ormai 16 anni, adora in maniera smisurata Twitter, è il social network su cui passa più tempo in assoluto - dove fra l'altro è diventato una sorta di guru per gli appassionati. Tramite i tweet scrive qualsiasi cosa, ma che impatto hanno le sue parole dal punto di vista finanziario?

Ce lo dice un tool creato appositamente da WhoCanFixMyCar.com, che monitorare l'influenza del CEO su Twitter, dove fra l'altro è famoso per rispondere a quasi tutte le domande poste dal suo pubblico. Sul social network Elon Musk è stato spesso capace di lanciare scoop sensazionali, persino nuovi modelli di auto e funzioni, cose che effettivamente possono avere un impatto sul fronte finanziario.

Gli azionisti di Tesla odiano il suo modo di fare, inoltre ha più volte combattuto con la SEC americana proprio per i suoi tweet al vetriolo - capaci di far perdere o guadagnare soldi alla sua azienda come ad altre società. Lo strumento di monitoraggio è stato chiamato Elon-Musk-Tweet-Power-Meter e misura l'impatto di ogni singolo tweet seguendo tre passaggi chiave. In primo luogo vengono calcolati "i sentimenti" generati, se le persone parlano bene o male del profilo @elonmusk, successivamente l'algoritmo va su Bing News e controlla i sentimenti relativi alla stampa.

In ultima istanza analizza le azioni Tesla ogni 30 minuti, così da avere un risultato finale. Chiaramente il sistema non è preciso al 110%, ci sono tante altre variabili che spostano i prezzi di azioni e mercati che vanno ben al di là dei singoli tweet di Elon Musk, questo però ci dice una volta di più quanta potenza abbia ormai il CEO su Twitter, fonte costante di novità a proposito del mondo Tesla (e non solo).