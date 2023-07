Mistero a Maranello: una Porsche 911 GT3 RS e una McLaren Artura escono dalla fabbrica

Decisamente curioso quanto accaduto negli scorsi giorni presso la fabbrica Ferrari di Maranello: avvistate due splendide supercar rivali, leggasi una Porsche 911 GT3 RS e una McLaren Artura. Cosa bolle in pentola?

A catturare i due bolidi, la tedesca di colore giallo e l'inglese di colore blu, è stato il noto youtuber Varryx, spesso e volentieri appostato fuori dai cancelli del Cavallino Rampante, e gli scatti hanno fatto giustamente il giro del web proprio per via della curiosità generata.

Ovviamente non si tratta di nulla di particolarmente eclatante, e nel contempo, Ferrari non ha in programma alcuna collaborazione con Porsche e McLaren. Semplicemente, come accade in tutte gli altri settori industriali al mondo, l'azienda di Maranello avrà voluto visionare e ispezionare da vicino la 911 e l'Artura per studiarne i segreti e magari prendere in prestito qualche soluzione se non migliorarla.

Si tratta di una pratica che tutte le case automobilistiche fanno regolarmente, e qualche settimana fa Toyota aveva smontato una Tesla Model Y definendola un'opera d'arte. Ovviamente a qualcuno potrebbe fare un po' specie che Ferrari agisca alla luce del sole, e soprattutto è un fatto molto raro vedere due vetture rivali circolare in contemporanea sotto la gigantesca scritta gialla della fabbrica più famosa al mondo, ma questo è quanto accaduto in questi giorni nel modenese, anche se cosa sia successo veramente probabilmente nessuno lo saprà mai.

Sia la Porsche 911 GT3 RS quanto la McLaren Artura sono concorrenti dirette di alcuni modelli che la Rossa ha in gamma, e molto probabilmente le due supercar saranno state testate e analizzate per meglio sviluppare le vetture che Ferrari ha in serbo.

Dopo aver presentato il gioiello della SF90 XX Stradale, supercar ibrida da 1.030 cavalli, l'azienda avrebbe in programma tre hypercar di derivazione 499P, la magica monoposto che ha di recente tagliato il traguardo della 24 Ore di Le Mans al primo posto.