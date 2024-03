Il mistero della Lamborghini verde turchese abbandonata a Madrid: no, non è di Vinicius

All'elenco delle 5 supercar abbandonate che fanno spezzare il cuore, mini lista che vi abbiamo riportato soltanto pochi giorni fa, possiamo aggiungere un altro bolide avvistato in questi giorni, quello che è già stata ribattezzato la Lamborghini Huracan del mistero.

Si tratta di una supercar di colore verde turchese che è stata avvistata e fotografata in quel di Madrid, e notata anche dalla Polizia Municipale locale con tanto di “sigillo”. Scatti che trovate su questa pagina e che hanno fatto il giro del web, suscitando ovviamente la curiosità dei più.

Del resto non capita spesso di vedere una Lamborghini Huracan, ammirata a 362 km/h in autostrada pochi giorni fa, lasciata a se stessa, ed è per questo che la notizia è divenuta virale. Inizialmente si pensava che potesse appartenere a Vinicius Junior, star del Real Madrid e della nazionale brasiliana, ma in realtà, come riferito da bnnbreaking, il suo proprietario sarebbe un imprenditore madrileno che avrebbe un conto in sospeso molto salato (per farla semplice, un mare di debiti), con il fisco spagnolo.

La Lamborghini Huracan si può osservare, come fosse un monumento della capitale spagnola, sul Paseo de la Castellana, non troppo distante dallo stadio Santiago Bernabeu dove giocano appunto le Merengues, ed indubbiamente non passa inosservata.

Al di là del fatto che una Lambo fa sempre girare la testa, quella in questione ha una tonalità particolare, appunto verde turchese con cerchi oro, ed è inoltre la versione cabrio. La sigillatura, come fa sapere ancora la stampa, è stata ordinata dal Tesoro Generale della Previdenza Sociale (TGSS) per via di una serie di debiti insoluti registrati in diverse province spagnole da parte di un'azienda.

Con il sigillo l'auto deve restare immobile in quel punto fino a che le controversie finanziarie non saranno risolte, ma secondo molti è probabile che ciò non avverrà mai ed è per questo che si sta parlando di abbandono.

L'auto potrebbe infatti finire all'asta insieme ad altri beni di proprietà dell'imprenditore in questione, e secondo molti il sigillo è stato messo anche a mo' di monito nei confronti di coloro che evadono le tasse in Spagna, per la serie: “Occhio, perchè questo è quello che succede ai furbetti”.