Il mistero della Ferrari Purosangue incidentata nei campi: era un modello pre-test?

Recentemente, l'influencer italiano e youtuber, noto come @varryx_, ha documentato un incidente che ha coinvolto una Ferrari Purosangue, avvenuto nelle vicinanze della celebre fabbrica di Maranello. Da qui, si apre un velo di mistero. Era un veicolo di prova?

L'immagine, seppur leggermente sfocata, pubblicata da Varryx mostra il veicolo ribaltato su un lato in un campo. Sembrerebbe che le condizioni meteo e stradali non fossero ideali per un SUV con un V12, soprattutto se messo alla prova. Tuttavia, al momento non sono disponibili dettagli sulla sequenza degli eventi che hanno portato all'incidente. Il Purosangue in questione probabilmente era destinato a un cliente e si trovava in fase di test pre-consegna.



Il nastro blu intorno alla parte anteriore dell'auto, segnala che il veicolo non era progettato per resistere a danni di questa entità in caso di incidente, a conferma che potrebbe davvero trattarsi di un modello di prova. La Ferrari Purosangue è equipaggiata con un potente motore V12 da 6,5 litri, capace di erogare 725 CV e 715 nm di coppia, abbinato a un cambio automatico doppia frizione a 8 rapporti. La casa automobilistica dichiara un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima di 300 km/h.



