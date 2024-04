Il mistero della Chrysler 200, dati di vendita 2024 pari a -1: cosa significa?

Vendite negative? Cosa vuol dire? Stellantis ha riportato di aver venduto un numero di "-1" di Chrysler 200 nel primo trimestre del 2024, sollevando alcuni interrogativi. Da cosa è dovuto?

E' indubbio che Chrysler 200, che ha concluso il suo ciclo allo scadere della seconda generazione, non sia riuscita a fare breccia nel mercato. Sebbene il modello top di gamma con trazione integrale avesse una potenza impressionante, il motore base a quattro cilindri non ha soddisfatto i consumatori, che lo hanno ritenuto inadeguato ad un'auto del genere.

Nonostante sia uscita di produzione da tempo, sembra che la Chrysler 200 continui a "infestare" le statistiche di vendita, tanto che Stellantis ha riportato la vendita di una unità in meno rispetto zero. Il fatto che un'auto continui a vendere anche dopo la sua uscita dalla produzione in fabbrica non deve affatto sorprendere, anzi, può capitare che per anni alcuni modelli rimangano in stock in qualche concessionario. E' il caso di questa Dodge Viper del quale vi abbiamo parlato: uscita di produzione nel 2017 e venduta 7 anni dopo. Era rimasta negli stock per molto tempo, a quanto pare il venditore è riuscito a trovare un'acquirente dopo tutto questo tempo.

Non sappiamo perché il gruppo abbia riportato un numero simile, né se si tratti di un'operazione intenzionale oppure di un banale errore di trascrizione. Una possibilità potrebbe essere che il numero di Chrysler 200 restituite ai concessionari siano maggiori di quelle vendute (il che sarebbe incredibile, ma non improbabile).

Chrysler ha annunciato l'intenzione di lanciare un SUV completamente elettrico nel 2025, che dovrebbe essere basato sulla piattaforma della Jeep Wagoneer S. Questo SUV dovrebbe rappresentare, per Stellantis, l'impegno e gli sforzi per rinnovare il marchio e adattarsi alla crescente domanda di SUV e veicoli elettrici.

Questo modello, insieme all'aggiornamento del van Pacifica, rappresenterebbe una mossa che avrebbe lo scopo di rimanere competitivi sul mercato di fronte ai marchi concorrenti negli Stati Uniti come Tesla e Ford. Oltre a questo, Chrysler starebbe considerando una versione completamente elettrica della Pacifica ma, al momento, non abbiamo molte informazioni in merito.

