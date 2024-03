Il mistero dell'Audi Q9: è se fosse semplicemente la nuova Q7?

Giusto qualche giorno fa, vi abbiamo parlato di un recente avvistamento sul prossimo restyling dell'Audi Q7. Tuttavia, forse, c'è stata un po' di confusione con altri test effettuati dalla casa tedesca che hanno portato a pensare allo sviluppo di un modello superiore all'attuale ammiraglia Q8.

In effetti, anche noi, più di una volta, vi abbiamo parlato di una possibile Audi Q9 che sarebbe in fase di test e in uscita entro i prossimi due anni. Ma se ci fossimo sbagliati tutti? Certamente Audi non è interessata aa smentire del tutto eventuali indiscrezioni, anche se non sono vere, quindi la possibilità di prendere un "abbaglio" è più concreta di quanto possa sembrare.

Nonostante Audi mantenga la più totale riservatezza sul tema, il prototipo recentemente avvistato in Europa durante dei test è stato associato immediatamente alla nuova Q7, per dimensioni e per alcuni dettagli. Questo SUV presenta una griglia frontale più corta e ampia, caratterizzata da un design distintivo. Inoltre, il prototipo è dotato di gruppi ottici separati e di una presa d'aria inferiore più grande, con un inserto a nido d'ape.

Anche se il camuffamento ostacola la visione dei dettagli stilistici, il modello presenta una carrozzeria fluida con maniglie delle porte integrate e una linea di spalla sinuosa. Il vetro, invece, posteriore è stato ridisegnato, probabilmente ispirato alla Q6 e-tron. La parte posteriore mostra un design evolutivo con paraurti modernizzato e portellone tradizionale, oltre a un sistema di scarico doppio e luci posteriori temporanee lungo i bordi esterni.

Ecco, ciò di cui vi abbiamo parlato è sicuramente la nuova Audi Q7. E la Q9 invece? Per il momento nessuno ha segnalato strani avvistamenti ne sulle strade ne tanto meno su terreni sconnessi o innevati. O meglio, tempo fa, vi avevamo mostrato un SUV Audi sempre in fase di test e con pesanti camuffamenti, giungendo alla conclusione che si trattasse di un prototipo proprio del Q9. Tuttavia, dopo la conferma dei test sulla Q7, abbiamo notato tutti delle somiglianze tra i due veicoli (ricordiamo, entrambi camuffati) e dunque viene da chiedersi se, al momento, non esista alcuna Audi Q9 in prova, e che ciò che abbiamo visto anche allora non era altro che la medesima Q7 in una versione di prova leggermente diversa.