Misterioso prototipo di Lamborghini Aventador avvistato in Italia: lo scarico è bizzarro

Lamborghini ha sempre qualcosa che bolle in pentola. Di nuovi modelli ne lancia di rado, ma le iterazioni dei suoi bolidi sono sempre numerose, e a quanto pare tra pochissimo ne vedremo un'altra.

Varryx ha infatti avvistato sulle strade pubbliche nostrane un particolare prototipo di Lamborghini Aventador mentre veniva testato nei pressi dello stabilimento produttivo. Probabilmente la macchina è ancora alle fasi iniziali dello sviluppo, e al momento non siamo in grado di fare collegamenti facili.

A livello visivo notiamo una carrozzeria quasi identica a quella della Aventador S, ma non appena il conducente passa davanti alla telecamera e ci permette di intravvedere il retrotreno viene evidenziato un elemento molto strano. La parte posteriore della carrozzeria è stata parzialmente rimossa e lascia intravvedere il sistema di isolamento termico. Anche l'estremità del sistema di scarico è assente, e due appendici blu vanno a contraddistinguere le estremità laterali della coda.



Come già detto, non sappiamo se la casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese stia testando qualche elemento aerodinamico per un nuovo pacchetto, o se abbia intenzione di commercializzare un'altra variante dell'ormai veneranda Aventador.



In questi momenti il team di sviluppo del brand è intensamente impegnato nello sviluppo della sua erede, la quale monterà un motore V12 nuovo di zecca. L'obbiettivo è quello di offrire una macchina completamente diversa, e da parte nostra non vediamo l'ora di poterne ammirare il design.



A proposito di design vorremmo rimandarvi al parere del noto Frank Stephenson sulla nuovissima Lamborghini Countach LPI 800-4: è un vero e degno omaggio o si tratta di una semplice operazione di marketing?