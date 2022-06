Il misterioso post di Ford riguarda un allestimento 'total black' per la Mustang

Nella giornata di ieri, un post molto criptico di Ford aveva attirato la nostra attenzione, e col senno di poi adesso riusciamo a comprenderlo. Come da copione non aveva alcun riferimento ad un nuovo modello Mustang, bensì ad un inedito allestimento “total black”per la pony car americana, ossia l’auto sportiva più venduta del 2021.

Il misterioso tweet postato dalla casa dell’ovale blu mostrava infatti una serie di emoji di diverso tipo che hanno scatenato l’immaginazione dei fan, quando l’unico vero indizio era ciò che accumunava queste icone, ossia il colore nero.

Ford ha annunciato dunque un pacchetto “all black” per la Mustang, ma non ha svelato tutti i dettagli a riguardo, lasciando ancora un velo di mistero su ciò che sarà, e nel frattempo ha chiesto agli utenti di trovare un nome per questo allestimento. Visitando la pagina web dedicata sul sito Ford, chiunque potrà dare il suo suggerimento, e una volta scelto il nome del prodotto, la casa contatterà colui che ha avuto la brillante idea.

Difficile immaginare ciò che porterà questo allestimento, ma dalle poche immagini fornite da Ford vediamo una Mustang chiaramente scura, che sembra alternare vernice opaca ed elementi lucidi, ovviamente basati sul nero e sfumature scure di grigio, con l’immancabile badge che ritrae il cavallo al galoppo in tinta nera. non ci resta che aspettare ulteriori dettagli a riguardo, e il nome che lo contraddistinguerà.