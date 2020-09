Misteriosa Porsche 911 GT si nasconde sotto un velo: di cosa si tratta?

L'immagine in fondo alla pagina riguarda una imminente variante dell'attuale Porsche 911. Il produttore tedesco ha fatto sapere che dello sviluppo se ne occuperà la divisione GT proprietaria, ma i dettagli in merito al momento sono davvero scarsi.

Il piccolo teaser è saltato fuori dal portale della casa d'aste Bring A Trailer, che l'ha usato per mettere in piedi uno slot dedicato a una "Porsche GT" facente parte dell'evento di raccolta fondi del Petersen Automotive Museum. Secondo la scheda, "questo veicolo è il prodotto di molti anni di test e del lavoro dei loro ingegneri (quelli di Porsche) di Weissach, atto a portare questa macchina dal tracciato alle strade pubbliche."

Basandoci sulla silhouette della vettura ci sembra ovvio si tratti di una variante dell'ultima generazione della Porsche 911. I dettagli chiave che saltano subito all'occhio concernono le grosse prese d'aria laterali e l'alettone posteriore, implementati come saprete per le 911 Turbo e Turbo S. Oltre a questo però, non ci pare di notare altri elementi di particolare interesse.

Di sicuro il brand è al lavoro sulle 911 GT3, GT3 Touring e GT3 RS, ma i prototipi attuali di questi tre modelli non posseggono ampie prese d'aria laterali, e quindi preliminarmente ci verrebbe da suggerire possa trattarsi di un'altra macchina.

