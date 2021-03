La misteriosa hypercar Ferrari torna a Fiorano: eccola nel nuovo video

Da alcuni mesi a questa parte vi abbiamo più volte parlato di una misteriosa hypercar in fase di sviluppo presso Maranello. Numerosi prototipi del modello sono stati avvistati mentre venivano testati sulle strade italiane, e le ultime immagini provengono dal tracciato di Fiorano.

Il video in alto, caricato su YouTube da Varryx, mostra l'eventuale erede della Ferrari LaFerrari ricoperta di camuffamenti di ogni sorta. La carrozzeria è la stessa della hypercar commercializzata a partire dal 2013, ma è lecito aspettarsi che sotto di essa possa battere un powertrain completamente rinnovato.

Il paraurti anteriore evidenzia infatti delle forme nuove, e lo stesso vale per il tettuccio e per la copertura del motore. Gli sticker sul corpo del prototipo tra le altre cose confermano la natura elettrificata dal propulsore il quale, in certi frangenti, viaggia senza emettere alcun suono. Che sia stata implementata anche una modalità di guida a zero emissioni?

Comunque stiano le cose, la presenza di un vero sistema di scarico certifica senza dubbio un'unità termica. In molti credono che la casa automobilistica italiana vada a installare il classico e fragoroso V12 aspirato da 6,5 litri, mentre qualcun altro sostiene che Ferrari possa propendere per un più parsimonioso V8 twin-turbo da circa 4,0 litri.

In ogni caso è davvero improbabile che il team di Maranello non vada a superare di netto i 963 cavalli di potenza erogati dalla LaFerrari, per cui stringetevi forte che la soglia dei 1.000 cavalli potrebbe infrangersi facilmente.

Per chiudere in grande stile vogliamo menzionare una notizia che ha sicuramente eccitato gran parte dei fan del marchio di Maranello: dal 2023 Ferrari parteciperà alla 24 Ore di Le Mans con una Hypercar proprietaria.