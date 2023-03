Mississippi choc, vuole vietare la vendita di auto elettriche: tutta 'colpa' di Tesla...

E' una decisione decisamente controcorrente quella presa dello stato del Mississippi negli Stati Uniti. E' stata dichiarata guerra alle auto elettriche e alla mobilità green approvando un disegno di legge che sa di anacronistico.

Dopo il Wyoming, che ha vietato la vendita delle auto elettriche fino al 2035, il Mississippi si accoda con qualcosa di simile, vietando l'apertura di nuovi store ai costruttori di auto a impatto a zero, a meno che gli stessi non rispettino le leggi delle case tradizionali.

"Stiamo dicendo che se scegli di avere una concessionaria fisica, devi seguire le stesse leggi che devono seguire tutti gli altri", ha detto il senatore Daniel Sparks, che ha poi aggiunto: "Per favore, non dirmi che l'auto di Tesla non si identifica come un'auto”, anche se non è ben chiaro a cosa volesse alludere.

Non sembra d'accordo il senatore repubblicano Joey Fillingane, che ha attaccato il collega: “Forse ci piace essere sempre gli ultimi. Forse è un distintivo d'onore: siamo gli ultimi a cambiare. Se non stiamo attenti... potremmo privare i nostri cittadini di opportunità di cui in realtà non dovrebbero essere privati".

A finire nel mirino di chi governa il Mississippi, tanto per cambiare è Tesla, che nello stato si avvale di una serie di store che, stando all'accusa, permetterebbero alla casa automobilistica di Elon Musk di avvantaggiarsi rispetto alla concorrenza. “Tesla – scrive a riguardo Apnews - vende veicoli di persona in una struttura nel Mississippi classificata come 'negozio', non concessionaria. La distinzione consente alla società di operare al di fuori delle leggi statali che disciplinano le attività in franchising”.

I legislatori temono che altre aziende possano copiare il modello di Elon Musk, surclassando così le case che producono vetture con motore endotermico, di conseguenza si è deciso di mettere un freno. La legge si trova ora sul tavolo del governatore repubblicano Tate Reeves dopo aver superato l'esame di Camera e Senato: toccherà a lui dare l'ultimo assenso o bocciarla.

Il caso del Mississippi va in netta controtendenza rispetto a quanto stanno portando avanti altri stati americani, a cominciare da California, New York e New Jersey, assolutamente pro Ev, ma anche e soprattutto a quanto sta facendo l'Ue che ha ufficializzato lo stop di benzina e diesel dal 2035.