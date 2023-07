Misano, McLaren calpestata e finisce malissimo: rissa e fuga con ragazzo sul cofano

Una maxi rissa con protagonista una McLaren si è verificata questa domenica in quel di Misano Adriatico, nel parcheggio della discoteca Villa delle Rose. Un fatto che è stato filmato da uno dei presenti con il telefonino e che sconvolge per la sua violenza.

Dopo la rissa choc avvenuta in occasione del rally di Croazia, torniamo a parlare di alterchi e l'episodio in questione è avvenuto di preciso lo scorso 16 luglio, alle prime luci dell'alba, dopo una nottata passata in una delle più note discoteche della riviera romagnola.

Stavano tutti per tornare a casa ma ad un certo punto è scoppiata una rissa nel parcheggio, culminata con l'investimento di un ragazzo che si era messo sul cofano di una McLaren di colore nero. Secondo la ricostruzione fornita dalla stampa il proprietario della fuoriserie inglese sarebbe un giovane ragazzo italiano già identificato e sentito dai carabinieri: sarebbe salito a bordo della sua auto improvvisamente travolgendo alcuni coetanei con cui pochi minuti prima aveva discusso.

Questi, nel frattempo, l'avevano circondato e un paio erano saliti sulla fuoriserie. Quanto accaduto resta comunque ancora da ricostruire nella sua interezza e si sa con certezza che il giovane che si vede cadere dal cofano della vettura è originario dell'Albania ed è stato ricoverato presso l'ospedale Ceccarini di Riccione con una caviglia fratturata, numerose costole incrinate e varie abrasioni.

Massimiliano Orrù avvocato dello stesso, ha fatto sapere che sporgerà denuncia nei confronti dell'investitore. Questi ha spiegato alle forze dell'ordine di non essersi accorto di nulla, ed ha aggiunto che poco prima era scoppiata una violenta rissa, e di essersi messo alla guida per scappare il prima possibile e allontanarsi dal gruppo.

Come detto sopra, però, la vicenda va ancora ricostruita nella sua interezza e i carabinieri stanno prendendo in considerazione tutte le testimonianze e visionando anche eventuali telecamere presenti per avere un quadro completo della situazione.

Pare che prima dell'investimento con la McLaren sia scoppiato un alterco fra due gruppi di giovani, poi la situazione sarebbe degenerate e l'italiano sarebbe quindi salito a bordo della sportiva nera con targa della Repubblica di San Marino.

In merito alla vettura in questione, non si trattava di una rarissima McLaren Speedtail XP Protype di recente all'asta ma comunque di una fra la 570 GT, 570S o 540C, modelli molto simili e fuori produzione: il valore, circa 200mila euro.