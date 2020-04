La Mirage GT sfasciata a New York: arrestato Ben Chen per guida sotto stupefacenti

Nella giornata di ieri avevamo riportato il caso di un incidente avvenuto nel cuore di Manhattan: una rarissima Gemballa Mirage GT era stata completamente devastata da quello che si pensava essere un ladro. La persona alla guida aveva creato una scia di distruzione, danneggiando diverse altre vetture parcheggiate. Ora sappiamo qualcosa di più.

Alla guida della vettura —una Porsche GT customizzata dall'officina Gemballa— non c'era un ladro, ma il legittimo proprietario Benjamin Chen.

Chen è una figura famigerata dell'automotive americano, con alle spalle più di qualche guaio con la giustizia. È il co-fondatore di un Rally chiamato Gold Rush, ma anche un discreto collezionista di auto esotiche, come del resto testimonia la stessa Gemballa Mirage GT che ha sfasciato per le strade di New York.

Nelle ore immediatamente successive all'incidente le dinamiche dell'evento non erano esattamente chiare, complice un primo report della polizia di NY piuttosto laconico. Un comunicato più dettagliato ora rivela che Chen si era messo alla guida dell'auto in edizione limitata sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.

Come si evince dal video che avevamo riportato su queste pagine ieri sera, Chen aveva tentato di scappare dal luogo dell'incidente prima di essere raggiunto dalla polizia e venire arrestato.

Il nuovo report della polizia, ottenuto e riportato da The Drive, rivela che i veicoli danneggiati dall'imprenditore di origini asiatiche sono quattro: nessuno di questi era occupato al momento della collisione.

La Gemballa Mirage GT protagonista di questa piccola catastrofe era la N.23 di un'edizione limitata da 25 esemplari. Probabilmente il suo valore si aggirava sui 700.000€ (una Carrera GT di base ne costa oltre 400mila).