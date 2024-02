A Mirafiori tira una brutta aria: 'Chiuderà e a Torino non si produrranno più auto'

Resterà in cassa integrazione fino ad aprile la storica sede di Mirafiori, e le prospettive sono tutt'altro che rosee. Nel principale stabilimento Stellantis d'Italia tira una brutta aria e lo si capisce chiaramente dalle dichiarazioni di un operaio 57enne tutt'altro che ottimista.

«Se mi chiamano lavoro, altrimenti me ne sto a casa. L'unica certezza è che la mia busta paga dimagrirà e io con lei – racconta al Corriere della Sera Giacomo Zulianello - stiamo tornando indietro di 10-15 anni quando noi operai ex Fiat, poi Fca, convivevamo con la cassa integrazione e tiravamo a campare con mille euro al mese di stipendio. Con Stellantis ora si ripete la stessa storia».

Giacomo ha lavorato negli ultimi 30 anni presso la linea di montaggio, prima in Bertone poi in Maserati, nella fabbrica di Grugliasco in vendita da pochi mesi. «Sette settimane di fila di cassa non si erano mai viste – aggiunge - anche nei momenti più bui, e ce ne sono stato tanti, lavoravamo almeno tre giorni al mese. La novità questa volta è che la chiamano cassa "parziale" e a rotazione. Se ci chiamano lavoriamo, altrimenti niente. Dipenderà dal mercato, dagli incentivi».

La CIG sembrerebbe legata alla domanda di mercato attualmente molto debole anche perchè gli incentivi statali non sono ancora entrati a regime e non lo saranno fino a metà/fine marzo. «Io sono il lavoratore tipico di Mirafiori – prosegue Zulianello - mi mancano 5-6 anni per la pensione. E come me il 60-70% degli operai è in questa fascia di età. Dopo di noi non si produrranno più auto a Torino».

Secondo il dipendente Stellantis bisognerebbe legare gli incentivi all'occupazione: «Così è troppo comodo per tutti tranne che per noi operai che ci prendiamo i rischi se l'impresa va male. E pensare che sono entrato in Fiat quando Marchionne ha comprato l'ex Bertone promettendoci di diventare il Polo mondiale del lusso dell'auto».

Ed ora la situazione è completamente differente, Marchionne non c'è più, Grugliasco ha chiuso e si parla di possibili chiusure anche per Mirafiori: «Quando Tavares venne a Grugliasco ci disse che la produzione nello stabilimento di Maserati costava il doppio di Mirafiori e che Mirafiori a sua volta costava il doppio rispetto agli altri impianti. Grugliasco ha chiuso, Mirafiori ci sta andando vicino. Spero di avere il tempo almeno di andare in pensione».