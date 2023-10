Mirafiori e l'Italia sorridono: la nuova Maserati elettrica sarà prodotta a Torino

Giungono buone notizie per Stellantis, l'Italia e il settore automotive nostrano: la prossima Maserati elettrica, erede della splendida Quattroporte, sarà costruita presso il noto stabilimento di Mirafiori, storica sede della Fiat di Torino.

La produzione scatterà il prossimo febbraio 2024, così come fatto sapere da Stellantis illustrando ai sindacati il piano per il sito produttivo piemontese. Sarà un'ammiraglia completamente elettrica e come detto sopra andrà a sostituire la Quattroporte, vettura che aveva anche Berlusconi, all'asta dopo la sua morte.

La nuova vettura green si affiancherà quindi alla produzione della Fiat 500 elettrica nonché agli altri modelli Maserati, e Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore automotive e Luigi Paone, segretario generale della Uilm di Torino, hanno commentato soddisfatti: «Il nuovo piano industriale di Stellantis per Torino acquista finalmente forma e assicura un futuro di lungo termine sia agli impianti produttivi sia ai centri ricerca».

E ancora: «Sono stati illustrati nei dettagli i progetti del Green Campus, che occuperà diecimila addetti nelle funzioni di ricerca e di staff, della unità di economia circolare e del nuovo cambio per auto ibride, che occuperanno rispettivamente 500 e 550 persone, nonché della fonderia Teksid di Carmagnola, che riceverà produzioni sufficienti a mantenere l'occupazione attuale anche per i prossimi anni».

La notizia di Maserati a Mirafiori è senza dubbio un'ottima nuova visto che negli ultimi tempi si era ventilata la possibilità che la casa del tridente, così come la 500, trasferissero la produzione dal sito torinese, ma fortunatamente nulla di tutto ciò accadrà.

Con la produzione della nuova Quattroporte, Stellantis conferma anche un interesse sempre più crescente verso le auto elettriche, meglio ancora se Made in Italy dopo la Fiat 600e presentata a luglio (prodotta comunque in Polonia).

In merito alla futura ammiraglia del Tridente, infine, si sa ben poco, ma dovrebbe avere una potenza inaudita, superiore ai 700 cavalli, e deriverà dalla stessa base della Granturismo Folgore.