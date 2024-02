Mirafiori verso la chiusura? CGIL: 'Da quello che sappiamo dal 2027 non avrà più modelli'

Ve lo avevamo raccontato pochi giorni fa: 4 stabilimenti Stellantis in Italia sono troppi e Mirafiori rischia la chiusura. Una preoccupazione corroborata dai fatti, così come spiegato anche dal segretario generale Cgil Piemonte, Airaudo: «A oggi, per le conoscenze che abbiamo, dal 2027 Mirafiori non avrà più prodotti», le sue parole in assemblea.

Il riferimento è al futuro incerto della Fiat 500e, che negli ultimi 3 anni in Italia ha registrato un -55%, e che sicuramente continuerà il suo ciclo di vita ma bisognerà capire se ciò avverrà nello storico stabilimento torinese o meno.

A Mirafiori si producono anche le Maserati, ma sono al momento congelati i piani per quanto riguarda la Berlina Quattroporte e la Levante. Le prospettive per il 2024 sono di un dimezzamento della produzione, dalle 100mila attuali a 50mila, con tutto quello che significa in quanto a forza lavoro.

Il marchio del tridente è quello che più sta risentendo della “cura Stellantis”, con i suddetti progetti congelati, con le vecchie Quattroporte e Ghibli giunte alla fine del loro ciclo di vita, rimanendo quindi solo le Gran Turismo e Gran Cabrio che dovrebbero garantire solo un paio di migliaia di pezzi, un quarto rispetto alla produzione 2023 (già negativa) di circa 8.000 veicoli.

“Stellantis – specifica il Corriere - sta valutando la gestione di tanti brand, ben 14 sotto lo stesso tetto, con alcuni di questi che rischiano di farsi concorrenza nello stesso segmento, come Alfa Romeo e Maserati. Del resto anche la nuova Lancia, prodotta in Spagna, avrà una sua versione premium”.

Il nodo cruciale della questione resta quindi il futuro della 500 elettrica, ma la debole domanda interna delle green scoraggia grandi investimenti, e anche all'estero le vetture a batteria non hanno ancora effettuato quel salto di qualità che garantisce un profitto alle case automobilistiche, come una sorta di gatto che si morde la coda.

"Nel corso di gran parte del 2024 – conclude Uliano della FIM CISL - i volumi produttivi di Mirafiori dovranno reggersi su 500e e le due nuove Maserati. Riteniamo spostati troppo nel tempo, gli annunciati lanci produttivi del nuovo large E-UV BEV nel 2027 e la nuova generazione di Quattroporte BEV nel 2028. Per mantenere la missione produttiva di Mirafiori, Stellantis deve assegnare un altro modello di largo consumo".