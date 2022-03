Il miracolo Tesla: investe in ricerca più di tutti e non spende un dollaro in pubblicità

Che vi piacciano o meno le vetture elettriche di Elon Musk, bisogna riconoscere come Tesla sia una vera mina vagante nel settore automotive. Una scheggia unica e impazzita che può applicare una strategia straordinaria: investire pesantemente in ricerca e sviluppo e pochissimo in pubblicità, praticamente zero.

Tesla è infatti il produttore auto che, in relazione alle unità vendute, investe più di chiunque altro in ricerca e sviluppo (R&D), così come allo stesso tempo può permettersi di non investire neanche un dollaro in pubblicità, un qualcosa che nessun altro competitor al momento riesce o riuscirebbe a fare. Ovviamente tutto questo vendendo comunque centinaia di migliaia di auto elettriche ogni anno.

A dirlo è un nuovo report di Statista, secondo cui per ogni auto venduta Tesla avrebbe investito nel 2020 2.984 dollari in R&D, spendendo 0 in pubblicità. Non possiamo dire lo stesso di Ford, che ha speso in R&D 1.186 dollari per vettura venduta e 468 dollari in pubblicità. Toyota ha investito 1.063 dollari in ricerca e sviluppo per ogni auto venduta, 454 dollari in pubblicità.

Con GM e Chrysler le cifre sono ancora inferiori, come potete vedere dal grafico in basso. Di fatto, Tesla sta investendo in ricerca e sviluppo più di Ford e GM messe assieme, come lo stesso Elon Musk ha fatto notare al presidente Joe Biden. Gli investimenti del colosso californiano non si fermano agli Stati Uniti come ben sappiamo, esiste una enorme Gigafactory Tesla a Shanghai e lo scorso 22 marzo 2022 è stata inaugurata ufficialmente la nuova Giga Berlin di Tesla, il primo impianto europeo dell'azienda che rifornirà i mercati europei.