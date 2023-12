Salvo per miracolo: questo ponte è il peggior posto in cui avere un guasto all'auto

Lo scorso anno abbiamo pubblicato un articolo per spiegare cosa fare in caso di incidente o avaria in autostrada. Possono sembrare istruzioni scontate, eppure c’è sempre qualcuno che dimostra di non sapere cosa fare. Spesso però ci si mette anche la sfortuna, come dimostra il video in alto.

Nel nostro articolo spiegavamo che in caso di avaria era importante portare (se possibile) la vettura in corsia di emergenza, indossare il gilet catarifrangente che ogni auto dovrebbe avere, scendere dal veicolo tramite la portiera di destra e mettersi al riparo dietro al guardrail in attesa dei soccorsi. In corsia d’emergenza non è neppure necessario mettere il triangolo sull’asfalto, dunque è un rischio che potete evitare.

Il protagonista del video di oggi non è riuscito a fare praticamnete nulla di quanto scritto in alto: innanzitutto ha avuto la sfortuna di avere il suo pick-up (con rimorchio annesso) in avaria su un ponte autostradale a tre corsie senza corsia di emergenza né guardrail. In secondo luogo c’era la nebbia a rendere ancora più limitata la visibilità, motivo per cui un camion betoniera stava per centrare in pieno il veicolo in avaria fermo sul ciglio dell’autostrada.

Vedendosi arrivare addosso il camion, il conducente ha avuto l’istinto di gettarsi nel bel mezzo della carreggiata sfiorando la morte per pochi centimetri. L’uomo è infine riuscito a tornare sul ciglio della strada tutto d’un pezzo, la scena però - catturata dalle telecamere di una Tesla - è stata davvero terribile.