Minuti gratis in monopattino e cashback sui taxi: inizia così il 2023 di Telepass

Gennaio è solitamente il mese dedicato ai saldi, la gente spende di più e si sposta maggiormente in città, motivo per cui Telepass ha ideato una promozione per muoversi facilmente e con qualche vantaggio.

Lo scorso anno abbiamo provato in prima persona i servizi di Telepass Plus, una vera e propria piattaforma digitale che mette a disposizione un enorme ventaglio di possibilità. Fra queste anche l’utilizzo di veicoli di micromobilità come monopattini, e-bike e scooter in sharing e taxi urbani. Con Telepass Plus potete dunque sfruttare fino a 60 minuti gratis al mese a bordo di veicoli di micromobilità fino al 28 febbraio 2023, mentre per quanto riguarda i taxi potete sfruttare fino a 20 euro di cashback al mese per le corse dal venerdì alla domenica fino al 31 marzo 2023.

Queste promozioni sono ovviamente dedicate ai possessori di un contratto Telepass Plus, anche di nuova attivazione, e con servizio Memo attivo, la feature gratuita che vi permette di tenere d’occhio le scadenze relative alla nostra auto. Ricordiamo inoltre per completezza che Telepass Plus vi permette, nel caso in cui preferiate spostarvi in auto, di pagare facilmente parcheggi convenzionati e Strisce Blu. Se non avete bisogno di tutti i servizi offerti da Telepass esiste un’alternativa: cosa scegliere fra Telepass e UnipolMove?