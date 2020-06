Questo minuscolo Carro Armato trascina una Tesla Model 3 senza problemi

Quest'oggi ci è capitato sotto gli occhi un video davvero particolare, caricato su YouTube dal canale OfficialArmortek, il quale mostra una Tesla Model 3 mentre viene trascinata in avanti con estrema facilità da un piccolo carro armato elettrico telecomandato.

Ad un primo sguardo, soffermandocisi sul rapporto dimensionale tra i due veicoli, una cosa simile potrebbe sembrare impossibile, soprattutto considerando che la berlina elettrica di Elon Musk non è affatto leggera. Ovviamente un carro armato vero e proprio sarebbe in grado di trainare decine di Model 3 contemporaneamente, ma dopo aver visto soltanto i primi secondi delle riprese vi sfidiamo a dire che non siete stati scettici.

Come avrete già capito dal titolo però l'impresa non si è rivelata neanche tale, ma anzi si è trattato piuttosto di una passeggiata di salute. Armortek, il brand che è dietro la costruzione del carro armato elettrico a controllo remoto, descrive in modo dettagliato il peculiare veicolo:

"Traindando una Model 3 con un King Tiger in metallo riprodotto da Armortek in scala 1:6. Il carro armato pesa più di 120 kg ed è lungo 1,6 metri (bocca di fuoco compresa). La riduzione in scala dell'armatura si traduce in una lastra corazzata frontale spessa 25 millimetri."

Pensare che un oggetto tanto piccolo arrivi a pesare 120 kg fa un po' impressione, e quello che ha suscitato maggiormente il nostro interesse è stato il constatare che sul sito di Armortek è possibile acquistare il carro armato per circa 5.000 dollari. Peccato però che ogni esemplare, composto da circa 1.800 diverse parti, sia già stato venduto.

A proposito di carri armati, ecco un modello rosso costruito attraverso una stampante 3D e dotato di tante funzioni tecnologiche quasi sorprendenti data la natura amatoriale del progetto. Per chiudere restando sulla stessa linea, vi presentiamo il Tesla Cybertruck in versione carro armato: spara cannonate e lancia droni in perlustrazione.