Minonzio costruisce furgoni a forma di mattone: ecco l'assurdo veicolo

I veicoli commerciali, sia quelli leggeri che quelli pesanti, quasi mai vanno ad assumere forme affusolate, poiché costruire dei mezzi con linee semplicissime rappresenta una buona mossa per ridurre i costi di produzione.

Ovviamente tutto questo va a scapito dell'aerodinamica, e c'è pertanto un motivo dietro la recente tendenza di puntare a sviluppare autoarticolati e furgoni dalle forme leggermente più aggraziate (ecco il Farizon AD21 a zero emissioni). A Minonzio però, casa italiana specializzata nella costruzione di veicoli commerciali, non frega assolutamente nulla né dell'aerodinamica né dell'estetica: preferisce sfornare mezzi a forma di mattone.

Il brand ha cominciato ad operare verso la fine degli anni '70 prendendo veicoli Iveco e trasformandoli in prodotti adatti alle proprie esigenze. L'obbiettivo era fin dall'inizio quello di immettere in strada dei caratteristici ristoranti sulle ruote, ed è chiaro che in tal senso il coefficiente Cx passa sicuramente in secondo piano.

Con il passaggio all'attuale millennio i tecnici hanno pensato di smussare leggermente gli angoli dei veicoli, ma all'atto pratico è cambiato pochissimo. Come potete notare voi stessi, il sito ufficiale di Minonzio è ancora attivo, ma a quanto pare da qualche anno l'attività principale è stata sospesa: adesso il marchio si occupa di rivendere componenti e furgoni usati.

Questo però non ha impedito alla domanda per i vecchi esemplari di crescere a livelli sorprendenti. Per alcuni modelli sono state raggiunte cifre alquanto importanti a testimonianza del fatto che una nicchia di appassionati resiste al cambiamento dei tempi.

A proposito di mezzi pesanti vogliamo avviarci a chiudere mostrandovi il modello che probabilmente rappresenta il futuro del trasporto su gomma: l'avveniristico e tecnologico Tesla Semi sta per arrivare. Nel caso in cui foste curiosi di vederlo in azione vi consigliamo di dare un'occhiata a un video pubblicato pochi mesi fa.