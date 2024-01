Ministro Urso 'Lavoriamo per avere una seconda casa automobilistica in Italia' Sarà Tesla?

Sono interessanti le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. A Potenza, dove ha incontrato i rappresentanti sindacali nonché una delegazione di Stellantis e di aziende dell'indotto, l'esponente del governo Meloni ha aperto all'arrivo di un'altra casa automobilistica in Italia.

“Stiamo lavorando affinché ci sia una seconda casa automobilistica che possa insediarsi nel nostro Paese per raggiungere l'obiettivo complessivo che ci siamo dati di un milione e 400 centomila veicoli prodotti in Italia", le parole del ministro riportate dall'agenzia di stampa Ansa.

Urso ha aggiunto: "Quel numero di vetture prodotte potrebbe rispondere alle esigenze del mercato interno e salvaguardare appieno il sistema produttivo. Non è semplice, ma siamo al lavoro".

Quale potrebbe essere l'azienda a cui fa riferimento Urso? Difficile dirlo, ma non è da escludere possa essere Tesla, l'azienda leader mondiale dell'auto elettrica, che di recente ha tagliato il prezzo della Tesla Model Y in Italia.

Da tempo circola tale indiscrezione e già lo scorso giugno vi avevamo riportato della possibilità che Tesla aprisse una Gigafactory nel nostro Paese. I motivi sarebbero diversi, a cominciare dalla capacità degli italiani di produrre le auto, arrivando fino alle aziende partner di Tesla con sede nel BelPaese. Di contro, l'alta tassazione e la burocrazia.

E' vero anche che Elon Musk ha messo piede in Italia per ben due volte nel corso del 2023, e chissà che quelle visite non siano stati proprio dei vis-a-vis propedeutici in vista appunto dell'apertura di un centro Tesla lungo lo stivale.

Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi e delle supposizioni, non vi è nulla di certo, ma anche Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte, ex numero uno della Fiom, in questi giorni ha ricordato che “A Torino ci sono 3 milioni di metri quadri di Mirafiori, l’ex Bertone con l’impianto di verniciatura più nuovo che sia stato realizzato in Europa”, perfetto per il secondo stabilimento Tesla in Europa.

“Per avere un altro produttore – ha aggiunto Airaudo parlando con l'Ansa - bisogna mobilitare fondi europei e immaginare uno strumento ad hoc che vada oltre le zone economiche speciali. Non siamo un deserto industriale, non possiamo solo attrarre fabbriche cacciavite”. Chissà...