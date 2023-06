Ministro Fratin: 'Nel 2035 non ci sarà stop totale di benzina e diesel, ecco lo scenario'

Nonostante lo stop di benzina e diesel dal 2035 sia legge, sono molti quelli convinti che alla fine il ban potrebbe non avvenire o comunque non essere così totale come dovrebbe.

Dopo le parole di Fritz Indra, leggenda dei motori, secondo cui il mercato farà cadere il ban, sono arrivate quelle del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, convinto che alla fine non avverrà un addio totale dei motori termici, quindi benzina e diesel, dal 2035.

Parlando nelle scorse ore ai microfoni di SkyTg24 ha spiegato: “Io non credo che si arriverà a uno stop totale entro il 2035. Sono però convinto che la strada per il futuro sia l’elettrico. Ma non al 100%, come pensa Bruxelles. Un’alternativa potrebbe essere l'idrogeno. Oppure i biocarburanti, anche se l'Ue non la pensa ancora così. Siamo gli unici e grandi produttori e dobbiamo difendere i nostri interessi. Non si può rimanere ingessati su un’unica scelta”.

Il ministro del governo Giorgia Meloni ha quindi parlato anche delle terre rare, materie prime fondamentali per produrre le batterie delle auto elettriche. Secondo quanto spiegato dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen “litio e terre rare diventeranno più importanti di gas e petrolio”.

In Unione Europea esiste solo un sito aperto in Portogallo, e le terre rare che sbarcano nel Vecchio Continente provengono quindi quasi tutte dalla Cina: “Ci stiamo attrezzando in seno europeo – ha detto a riguardo il ministro Picchetto - si sta lavorando a un provvedimento che pone alcuni obiettivi in percentuali per il consumo di terre rare di produzione propria. Non abbiamo però particolari giacimenti, stiamo mappando il sistema. Sappiamo ad esempio che sulla fascia appenninica c’è il cobalto, nel Centro Italia c’è il litio”.