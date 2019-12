Il Ministro: 'fermeremo l'aumento delle accise sulla benzina previsto per il 2021'

Ennesima spada di Damocle fiscale sull'Italia, sempre in una corsa contro il tempo per sterilizzare nuovi aumenti, dall'IVA alle accise: e proprio quest'ultime scatteranno in avanti, ancora una volta, nel 2021. Già oggi il peso della tassazione sul carburante è insostenibile. Oggi il Ministro Roberto Gualtieri è intervenuto sul tema.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha preso la parola nel corso dell'audizione sulla legge di Bilancio, in commissione Finanze. In questa occasione ha promesso che l'aumento sulla benzina non ci sarà. Il Governo, in altre parole, si è impegnato a trovare i fondi necessari per scongiurare l'incremento dell'IVA già fissato per il 2021, eliminando "completamente" le clausole di salvaguardia.

1,221 miliardi di euro, questo è quanto bisogna recuperare per scongiurare l'aumento delle accise. Si tratterebbe di un aumento superiore ai 3 centesimi per litro. Già oggi il peso delle tasse sul costo del carburante è sopra al 60%.

Sul fronte della benzina in Italia non c'è solo un problema dal lato dei consumatori. Proprio oggi la denuncia dell'Unione petrolifera: nel bel Paese ci sono anche «troppi» benzinai. Il doppio di quanti ce ne siano in Spagna, peccato che i consumi di benzina e il parco auto circolanti sia fondamentalmente uguale. Significa che i ricavi di chi è all'interno del settore sono a zero, e gli investimenti per ammodernare le aree di servizio anche.