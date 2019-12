Il ministro dell'Economia tedesco è estremamente felice della Tesla Gigafactory 4

Peter Altmaier, Ministro Federale tedesco dell'Economia, ha parlato a ruota libera della presenza di Tesla in Europa. In particolare per quanto concerne l'apertura di nuovi stabilimenti da parte della compagnia californiana, e dei benefici che questi possono apportare all'economia di intere nazioni.

Ecco un breve estratto del discorso rilasciato a Tagesspiegel sulla Gigafactory 4:"Se l'impianto non andasse in porto sarebbe un danno per tutta la Germania. Se ci venisse richiesto aiuto in quanto ministero, saremmo felici di aiutare." Per chi non lo sapesse, Elon Musk ha intenzione di costruire la Gigafactory 4 nella cittadina di Brandenburg, luogo nel quale la Tesla Model 3 è stata premiata in come "Best Midsize Car of the Year".

La localizzazione dello stabilimento è stata soppesata a lungo, ma probabilmente Altmaier ha avuto qualche influenza sulla scelta di Musk:"Ho anche esplicitamente incoraggiato Elon Musk a fare il suo investimento sulla Germania. In Tesla hanno capito che chiunque possa costruire e vendere macchine in Germania, potrà poi costruirle e venderle nel resto del mondo."

Altmaier aveva precedentemente rivelato che non erano state ancora prese decisioni in merito ad un eventuale incentivo in favore di Tesla, ma sono piuttosto chiari i benefici che il Paese riceverebbe dal produttore di vetture elettriche:"E' chiaro che Tesla, nel caso in cui investa in Germania e crei posti di lavoro localmente, verrà trattata come tutte le altre compagnie del mondo dell'automobile e dell'automotive." Infine ha concluso rassicurando gli altri produttori di auto, specificando che alla compagnia della Silicon Valley non verranno concessi benefici esclusivi.

Nel frattempo vi informiamo che pochi giorni fa sono spuntati online i piani riguardanti la Gigafactory 4, che sembrerebbe essere veramente enorme. Infine vi rimandiamo ad un'altra notizia, che riporta l'inserimento della Tesla Model S tra i 10 gadget tech più importanti del decennio, secondo il TIME.