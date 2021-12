La prima minicar elettrica di Toyota si chiama C+pod: sembra perfetta per l'Europa

Inizialmente il mercato elettrico, per rifarsi dei grandi investimenti messi in campo, ha offerto al pubblico quasi ed esclusivamente SUV e berline di lusso, oggi però le cose si stanno rovesciando. Toyota ha addirittura messo in vendita una mini car a zero emissioni ma solo in Giappone per ora.

Disponibile al debutto solo per aziende e istituzioni, la Toyota C+pod elettrica si può avere anche da privati cittadini dal 23 dicembre scorso a 1.650.000 yen, circa 12.700 euro (solo con contratti di leasing tramite Toyota Rental & Lease). Non è poco per una vettura di queste dimensioni, abbiamo però tutta la qualità che un marchio come Toyota può offrire, non è un quadriciclo cinese realizzato in modo raffazzonato (e sembra meglio rifinito anche della Citroen Ami arrivata da poco in Italia).

Lunga 2.490 mm, larga 1.290 mm e alta 1.550 mm (dunque più corta di 200 mm e più stretta di 370 mm rispetto a una Smart EQ ForTwo), la mini car è alimentata da una batteria da 9,06 kWh, sufficiente a percorrere fino a 150 km con una sola carica. La velocità massima è di 60 km/h, la potenza di output continua è di 2,6 kW, mentre il picco si raggiunge a 9,2 kW. La coppia? 56 Nm, quanto una e-bike di fascia media.

Prestazioni di sicuro non esaltanti ma in linea con il segmento, una vettura adatta a chi vuole spostarsi in città senza inquinare, con costi di gestione irrisori. Speriamo di vederla anche in Europa, prima o poi. Magari arriva insieme alle 15 auto elettriche annunciate da Toyota di recente.