Mini Tesla Cybertruck contro DeLorean per una delle drag race più strambe in assoluto

Non molto tempo fa i ragazzi di Hacksmith hanno creato una interessantissima replica in scala 2 a 1 del Tesla Cybertruck. Essa è totalmente funzionante e completamente elettrica, nonché prestazionale al punto giusto.

Fin dal reveal del Cybertruck da parte della casa automobilistica californiana in molti si sono lasciati sedurre dalle forme spigolose del pickup elettrico, qualcuno ha provato a riprodurlo seguendo varie strade. Alcune riguardavano modelli con l'esclusiva funzione estetica, altri erano mossi da propulsori a combustione interna, ma Hacksmith ha seguito la via della fedeltà al veicolo originale.

A livello esterno il Cybertruck non somiglia a nessun altro pickup in circolazione, ma trae sicuramente ispirazione dalla iconica DeLorean che, per i più giovani, è la macchina comparsa nell'indimenticabile pellicola cinematografica che risponde al nome di Ritorno al Futuro. Detto questo, the Hacksmith ha posto il mini Telsa Cybertruck e la DeLorean sulla griglia di partenza per una bizzarra gara d'accelerazione.

La prima sfida ha visto partire molto bene la DeLorean la quale, nonostante abbia una certa età, ha lasciato dietro in modo incredibile la vettura concorrente. In realtà il piccolo Cybertruck ha avuto un guasto al via e si è praticamente fermato prima di arrivare a tagliare il traguardo.

Un team di tecnici si è subito messo al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, in modo tale da poter mettere in piedi una sfida in piena regola. Purtroppo però dovremo attendere un'altra pubblicazione su YouTube per vederla effettivamentein atto.

