Anche MINI rivede a ribasso le stime dell'autonomia della sua Cooper SE

Mini rivede a ribasso l'autonomia della sua Cooper SE. Nel materiale promozionale pensato per l'America, forse proprio in vista di un nuovo test dell'EPA, ora si parla di un raggio d'azione di 110 miglia per carica completa. Un piccolo passo indietro rispetto alle prime stime. Un notevole balzo indietro rispetto ai valori per il mercato europeo.

Inizialmente Mini parlava di un'autonomia di 114 miglia, non molto distante dall'attuale valore, che è comunque stato ridimensionato. Traducendo in chilometri parliamo di 177km contro i 182km inizialmente previsti. Come spiegavamo qui, i valori dell'autonomia delle elettriche differiscono in maniera estremamente significativa tra USA e Europa. Questo perché i metodi di test americani sono molto più aggressivi e scrupolosi rispetto a quelli del WLTP, lo standard usato nel nostro continente.

Mini nel materiale promozionale europeo parlerà di un'autonomia di 146-160 miglia, cioè di 235-257km Km.

Una macchina con vocazione da città, e forse proprio per questo l'autonomia potrebbe bastare per la maggior parte dei clienti del brand. Certo, per una gita fuori porta sembra davvero troppo bassa.

Ad ogni modo, il valore ufficiale dell'EPA deve ancora arrivare. Per quel che ne sappiamo, l'autonomia certificata per il mercato americano potrebbe essere ancora più bassa.

Nel frattempo Mini sta comunque spingendo molto sulla sua prima 100% elettrica di massa. The Italian Job diventa The E-talian Job in una serie di spot promozionali ispirati al celebre film e ambientati, chiaramente, nella italianissima Torino.