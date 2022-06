MINI Recharged by Paul Smith, il modello classico diventa una one-off elettrica

La propulsione ci proietta nel futuro, ma allo stesso tempo ci lascia un senso di malinconia nell’abbandonare i grandi classici del passato. Ed è forse per questo che è nato il fenomeno delle restomod, vetture del passato che presentano una meccanica al passo con i tempi, e se possibile anche “green”, e la MINI Recharged lo dimostra.

A dire il vero il fenomeno delle restomod ha iniziato a prendere piede già prima dell’avvento del motore elettrico - basti pensare alle realizzazioni di Singer Vehicles - ma negli ultimi tempi le emissioni sono diventato un argomento all’ordine del giorno e quindi la propulsione elettrica è diventata un salvavita per alcuni modelli iconici.

Quella che vedete è dunque una conversione EV di una MINI Paul Smith Edition del 1998, una particolare versione che a quei tempi venne prodotta in soli 1500 esemplari. In particolare questo modello vuole essere anche un tributo al primo prototipo del modello originale, e per questo adotta una particolare tinta di blu tendente al viola che Paul Smith scelse prendendo ispirazione da una t-shirt a lui particolarmente cara.

La MINI originale venne progettata per offrire il massimo spazio in un corpo vettura contenuto e leggero che potesse ridurre al minimo i consumi, e grazie a questo progetto va ancora oltre diventando anche più pulita e prestante. Quindi il motore originale è stato sostituito con un’unità elettrica capace di 96 CV dall’azienda inglese Recharged Heritage Limited (c'è chi ha montato un motore Tesla da 300 CV su una MINI classica), e così la piccoletta diventa pestifera nonostante mantenga il look che l’ha resa tanto famosa.

Anche gli interni rimangono infatti fedeli all’originale ma sono stati rivisti dallo stesso Paul Smith, che ha optato per il minimalismo e per l’adozione di rivestimenti eco-friendly, come i tappetini in gomma riciclata. L’abitabilità viene agevolata grazie al volante col sistema di quick release, mentre per i più tecnologici c’è un supporto magnetico per smartphone subito al di sotto della console centrale. E se la MINI Recharged by Paul Smith ha stuzzicato la vostra attenzione, sappiate che potrete vederla con i vostri occhi al Salone del Mobile, che si terrà dal 7 al 12 giugno 2022 a Milano.